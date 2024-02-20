В Польше возмущены накачкой деньгами "куриных гигантов" с Украины

Европейские фермеры, которые устроили многомесячные акции протесты, возмущены решением Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) предоставить деньги украинским производителям яиц, сахара и мяса птицы, о чем сообщает британская газета Financial Times (FT) 20 февраля.
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