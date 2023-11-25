Остальную половину второго сезона “Неуязвимого” следует ждать не раньше 2024 года“Неуязвимый” – это, безусловно, один из самых сильных проектов в каталоге сериалов Prime Video и в то же время продукт, который может смело конкурировать с лучшими фильмами о супергероях.