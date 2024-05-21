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Daily Mail: 20–30 единиц алкоголя в неделю существенно повышают риск инсульта

Daily Mail: 20–30 единиц алкоголя в неделю существенно повышают риск инсульта

По словам британского статистика и эксперта по рискам Дэвида Шпигельхалтера, употребление 15–16 единиц алкоголя (150–160 граммов чистого этанола) в неделю повышает вероятность инсульта, рака, инфаркта и деменции.

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