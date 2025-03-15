«Байер» планирует продать Виктора Бонифасе летом за 50 млн евро

Леверкузенский «Байер» снизил цену на нападающего Виктора Бонифасе, чтобы продать его этим летом. Нигериец в последних матчах не пользуется доверием главного тренера, и все идет к тому, что форвард сменит клубную прописку в конце сезона.
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