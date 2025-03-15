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«Байер» планирует продать Виктора Бонифасе летом за 50 млн евро

«Байер» планирует продать Виктора Бонифасе летом за 50 млн евро

Леверкузенский «Байер» снизил цену на нападающего Виктора Бонифасе, чтобы продать его этим летом. Нигериец в последних матчах не пользуется доверием главного тренера, и все идет к тому, что форвард сменит клубную прописку в конце сезона.

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