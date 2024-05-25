Instagram вводит секретную опцию Максим МорозовInstagram представляет ряд новых функций для своих популярных историй, самой важной из которых является функция «Показать», которая позволяет пользователям создавать скрытые истории, которые их подписчики смогут обнаружить только в том случае, если они спросят разрешения у автора через личное сообщение.