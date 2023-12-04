Екатеринбург вошел в топ-5 городов с самой большой долей «коренных» жителей

Екатеринбург вошел в топ-5 городов России с самой большой долей коренного населения. Это результаты исследования «Осторожно медиа», которое проанализировало данные 4,5 млн страниц «ВКонтакте», сравнив информацию о городе проживания и родном городе пользователей.
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