Екатеринбург вошел в топ-5 городов с самой большой долей «коренных» жителей

Екатеринбург вошел в топ-5 городов России с самой большой долей коренного населения. Это результаты исследования «Осторожно медиа», которое проанализировало данные 4,5 млн страниц «ВКонтакте», сравнив информацию о городе проживания и родном городе пользователей.