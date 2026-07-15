В Китае заявили, что США заблокировали порты Ирана ради новых козырей

США вновь заблокировали иранские порты ради того, чтобы получить дополнительные козыри на консультациях с исламской республикой, считает директор Института политики и международных отношений Ланьчжоуского университета (Китай) Чжу Юнбяо.
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