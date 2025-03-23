"Иноходец" и "Форпост" перебили боевую технику и личный состав ВСУ в районе н.п. Угроеды Сумской области.
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"Иноходец" и "Форпост" перебили боевую технику и личный состав ВСУ в районе н.п. Угроеды Сумской области.
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