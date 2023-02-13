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Десантник из Владимирской области был убит ракетой ВСУ в госпитале

Десантник из Владимирской области был убит ракетой ВСУ в госпитале

Михаил Гилев воевал в составе ивановской дивизии ВДВ.Двадцатилетний Михаил Гилев, уроженец Александровского района Владимирской области, погиб 28 января во время ракетного удара по госпиталю в поселке Новоайдар в Луганской Народной республике.

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