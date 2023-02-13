Десантник из Владимирской области был убит ракетой ВСУ в госпитале

Михаил Гилев воевал в составе ивановской дивизии ВДВ.Двадцатилетний Михаил Гилев, уроженец Александровского района Владимирской области, погиб 28 января во время ракетного удара по госпиталю в поселке Новоайдар в Луганской Народной республике.