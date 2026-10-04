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Регионы России

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Португальская федерация футбола обсуждает прощальный матч для Криштиану Роналду

Португальская федерация футбола обсуждает прощальный матч для Криштиану Роналду

Португальская федерация футбола (FPF) рассматривает возможность организации прощального матча для 41-летнего форварда Криштиану Роналду, сообщает французская газета L'Equipe.

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