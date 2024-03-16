Глава крымского избиркома Малышев: на участках усилили меры предосторожности В Крыму усилили меры предосторожности на избирательных участках после инцидентов с попыткой залить зеленкой комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
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