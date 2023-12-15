Новая традиция в Копенгагене. Сотни освещенных лодок курсируют по каналам города

В это холодное и хмурое время года водные каналы датской столицы Копенгагена пустынны. Исключением стал один день в году, когда датская столица празднует День святой Люсии, в этом году он вновь отмечался с пышностью и множеством огней.
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