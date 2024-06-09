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"Палач": изогнутый 34-дюймовый монитор Redmi продают в России за 26 тысяч рублей

"Палач": изогнутый 34-дюймовый монитор Redmi продают в России за 26 тысяч рублей

В России подешевел геймерский монитор Redmi Surface Display G34WQ. Об этом сообщает портал "Палач". По состоянию на начало июня 2024 года монитор Redmi Surface Display G34WQ продается по цене от 26,7 тыс.

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