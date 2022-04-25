Виктор Оладипо: «Джимми Батлер ненавидит меня? Забавный слух»

Защитник «Майами» Виктор Оладипо во время пресс-конференции после четвертого матча серии с «Атлантой» (110:86, 3-1) с сарказмом отреагировал на слухи по поводу его плохих взаимоотношений с лидером команды Джимми Батлером.
Популярные статьи
- Федерация тенниса Беларуси хочет судиться с «Уимблдоном»: «Мы осознаем предвзятость судебной системы в Великобритании. Но бездействовать не можем и не в праве»
- Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх в Санкт-Петербурге под национальным флагом
- «Реалу» осталось набрать 1 очко для победы в Ла Лиге
Свежие комментарии