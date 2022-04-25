Виктор Оладипо: «Джимми Батлер ненавидит меня? Забавный слух»

Виктор Оладипо: «Джимми Батлер ненавидит меня? Забавный слух»

Защитник «Майами» Виктор Оладипо во время пресс-конференции после четвертого матча серии с «Атлантой» (110:86, 3-1) с сарказмом отреагировал на слухи по поводу его плохих взаимоотношений с лидером команды Джимми Батлером.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх