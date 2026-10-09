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Look: Will Sharpe, Ayo Edebiri series 'Prodigies' gets first-look photos

"Prodigies," a romantic comedy series starring "The White Lotus" actor Will Sharpe and "The Bear" actress Ayo Edebiri, is coming to Apple TV in 2027.

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