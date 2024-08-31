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Спокойствие, только спокойствие. Где найти доказательную психотерапию в Петербурге

Спокойствие, только спокойствие. Где найти доказательную психотерапию в Петербурге

Какую помощь и кому здесь оказывают, расскажем в рубрике «Клиника в деталях». Но сначала разберемся. Психолог, психотерапевт, психиатр: в чем разница? Решение ментальных проблем зачастую требует комплексного подхода, поэтому в ALVI Clinic собраны представители почти всех специальностей, которые работают в сфере психических расстройств.

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