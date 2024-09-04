Вице-премьер Госсовета КНР встретился с президентом Кении

Пекин, 3 сентября /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян во вторник встретился с президентом Кении Уильямом Руто, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.