Анна де Паула: одежда из солнца

Бразильская модель Анна де Паула не так давно стала одной из девушек знаменитого Sports Illustrated Swimsuit — попасть на страницы этого издания значит получить своеобразный знак качества, ценимый во всем мире.
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