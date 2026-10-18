Воронежские спортсмены завоевали семь золотых и одну серебряную медаль, в командном зачёте область заняла 31 место, набрав 181 балл.
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