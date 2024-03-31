Журова — о словах мэра Парижа: она подставила МОК

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на слова мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что на Олимпийских играх в столице Франции будут не рады видеть российских и белорусских спортсменов.
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