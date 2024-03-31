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Журова — о словах мэра Парижа: она подставила МОК

Журова — о словах мэра Парижа: она подставила МОК

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на слова мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что на Олимпийских играх в столице Франции будут не рады видеть российских и белорусских спортсменов.

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Комментарии
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Eduard
Мэр только мэр,а не вся нация.Может она занимает пост незаконно,а в спорт вообще не имеет права нос сувать?
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13 час.

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