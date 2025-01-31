В Ираке обсудили подготовку к саммиту арабских государств

Подготовку к Арабскому саммиту в Багдаде обсудили заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Фуад Хусейн и помощник генерального секретаря Лиги арабских государств посол Хоссам Заки, 31 января сообщает INA.
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