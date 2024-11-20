В Киргизии задержан член ОПГ, планировавший покушение на глав спецслужб

В Киргизии задержан член организованной преступной группировки (ОПГ), подозреваемый в подготовке покушения на руководителей спецслужб страны, сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.
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