В тысяча девятьсот девяносто первом году первое сентября пахло воском парящих свечей, жареным мясом, мокрой шерстью школьных мантий и тем специфическим, электризующим воздухом древней магии, от которого у одиннадцатилетней девочки из семьи лондонских стоматологов сводило кончики пальцев.