В тысяча девятьсот девяносто первом году первое сентября пахло воском парящих свечей, жареным мясом, мокрой шерстью школьных мантий и тем специфическим, электризующим воздухом древней магии, от которого у одиннадцатилетней девочки из семьи лондонских стоматологов сводило кончики пальцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым