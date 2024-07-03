Без поддержки. Как уход госипотеки изменит рынок жилья Барнаула и что будет с ценами

В Алтайском крае за четыре года выдано 27,2 тыс. льготных кредитов Программа господдержки, заработавшая "пандемийной" весной 2020 года, к сожалению застройщиков, покупателей и риелторов, так и не стала бессрочной.
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