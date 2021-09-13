Как русская история будет судить Путина...

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаКак русская история будет судить Путина... казалось бы, мы проехали станцию "Восторженные Кретины В Праведном Гневе" навсегда. Расскажу вам про дворец Путина.Вернуться к статье525НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей Федосеев...соловьи не заставят себя долго ждать, быстро вынесут свой исторический вердикт в ногу со временем...ни он первый, ни он последний.. Ну а старуха КЛИО все так-же будет "мудро" скалиться..ТБТатьяна БутоваНе статья, а какой-то словесный понос из якобы умных слов, жалости, аналитики. ФуАлексейНе комментарий, а кучу навоза вывалила мадам буто...............фу, смрадно.ТБТатьяна БутоваА статья только это и заслуживает. И ваш комментарий тоже. Не утруждайте себя больше. Оставьте вашу блевотину при себе. Лучше используйте елейный тон статьи.VBvaleri bolgovНе понятно, чем конкретно мадам недовольная? Напиши правду, что это анальный выиграл войну в Чечне, что страну поднял с колен чубайс. Вот тогда точно увидишь и прочтёшь о себе в правду.Людмилаа ты здесь не сри, курица !!!Дмитрий Соловьевчубайс, кстати из "команды Путина" еще с "штаба собчака"Александр КондрашовВот и понесся соловьиный помет.Олег СамойловТы подмывалась в этом десятилетии, прошмандовка? Воняет пиздятиной!АлексейЧубайс родом из состава комиссии ЦК КПСС по анализу текущего состояния экономики СССР и мерах по ее реорганизации..VBvaleri bolgovНазывай это как хочешь, но большинство россиян знают, что от вони таких засранцев как ты им лучше не будет.Vladimir KharchenkoНикто ВВП судить не будет. По крайней мере, в текущем тысячелетии. Прививка от "хотелок" врагов России и многонационального российского народа - это есть нео-фашизм и нео-нацизм квази-гос-образования УЕБУ (Укры-Евро-Бандера-уЁбки). Пересмотрел старый фильм "Александр Невский" по ТВ СПб с Черкасовым главной роли. Ох, и шедевр! ВВП уже вошел в историю. Кто его хаит ныне? Перед выборами Госдумы, особенно? Только нацисты и фашисты, апологеты УЕБУ. В России они существуют, к сожалению. Скучковались они в Москве и вокруг про-бандеровского "Эхо Москвы- Ухо госдепа". Как чертик из табакерки выскочил на политическую арену в качестве неистового врага ВВП небезызвестный Максимушка Шевченко, в прошлом по контракту, как сам говорит в эфире "Эхо-Ухо", с 1-ым каналом ТВ РФ целовал и облизывал пятки и ВВП, и КПРФ, и лично Грудинину, представляя его на выборах Президента РФ в 2018 г. Разумеется, за деньги Грудинина. Создал Максимушка и назвал свою партию "РП СС". Так и напрашивается ассоциация: "Танковая дивизия СС "Мертвая голова", которая как самая элитная дивизия Гитлера была разгромлена советскими танками Т-34 на Курской дуге летом 1943г. Как назовешь корабль, так он и поплывет. Неудачно Максимушка назвал свою партию из 3-х - 4-х человек. "Хотелки", врагов Крыма, Донбасса, и России кончились. Нео-фашизм и нацизм в России не пройдет, как бы он не маскировался.ЛюдмилаВсё прям в точку !!!Дмитрий Соловьевточнее - пока у руля его друзья-олиграхи и "менеджеры", его судить не будут. насчет кто чей враг - не путаем РОССИЮ и НАРОД с кучкой жуликовVladimir Kharchenkoточнее - пока у руля его друзья-олиграхи и "менеджеры", его судить не будут. насчет кто чей враг - не путаем РОССИЮ и НАРОД с кучкой жуликов.""""Ваша методика опробована Геббельсом и Овертоном, а также подонком Сванидзе. Не работает ваша методика. Любой на улице и вас может назвать "олигархом, вором, убийцей и даже негром". Поди потом отмойся и докажи, что не негр. В РФ всего 5 олигархов из 1005 инвестируют в Россию. Остальные - только гавкают.Дмитрий Соловьевтолько факты - до Путина было 6 олигархов, теперь более чем 200, из которых болеее 100 - долларовые миллиардеры, среди которых его друзья. возражать будете ? только предметно, лозунги оставьте детишкам, как и сказки которые досталиДмитрий Соловьевгеббельс форбс сочиняет?? ваше БЛ.. вранье уже надоело, хрен кто поверитАлексейСколько бескорыстных соратников товарищ Сталин расстрелял? У господина Путина соратники только прирастают и богатеют............становись в очередь, весла поданы.Дмитрий Соловьевпричем "все что нажито непосильным трудом" - как правило, на западеВячеслав 5Есть одна странность в нашей истории- Суворовское училище и Нахимовское было создано при проклятом строе коммунистов.да и Невского вспомнили и награждали орденами и медалями тоже.сейчас награждают налево и направо.отчего и теряется сам смысл этих наград.героев стало очень много,а сколько настоящих? если мы хотим воспитать новое поколение.то не надо калечить нашу историю.плохая или хороша-она наша и нам с ней дальше жить господа.АлексейУ кого мозХи плЁхо работают, тот плЁхо живет...............фезьде плЁхо живет.Vladimir KharchenkoКто вас просит верить? Голосуйте за за "Яблоко". У них в программе: 1) вернуть Крым бандеровцам УЕБУ, 2) Героев Донбасса пустить под нож Укра-уёбков УЕБУ, 3) снять свои обосравшиеся штаны, и голые жопы свои подставить под коллективный Запад. А если уж жить хотите на земле, то не голосуйте за тех, кто против Крыма и Донбасса, кто против России и только делает "мудрое ебло" борцов за счастье народа. Насральный и его шелупоньщики вам счастья не принесут. Они все нацисты и неофашисты по своей лжи и звериной сущности. Все мои данные я привел из эфиров про-бандеровского "ЭМ-Ухо госдепа. В 21:40 будет "Вечер с В. Соловьевым". Там будут обсуждаться вопросы нацизма. "Слухай Эха-а-а" поют нацисты и нео-фашисты...Насрального отравила в Томске московская бывшая бандерша, ныне агентша МИ-6 (Англия) М. Певчих. траванула в такой дозе, что Насральный помрет в тюрьме. Он её порол всю ночь и пил водку в ВИН-номере гостиницы. Все, не надо мне писать. "Слухай Эха-а-а-а...Там все нацисты с российскими паспортами и нео-фашисты...Всего доброго...Александр КондрашовТолько слепцы и одурманенные глупцы не видят, или не хотят видеть, происходящее. И дурацкие сравнения приводят заумно-деревенскими оборотами.Александр КондрашовЭто вы сейчас поете и пляшете под дудку соловьева. И даже обороты и манеры его повторяете.Александр КондрашовНу прямо по телевизионной методичке шпарите. Точь в точь. Голову включайте, может мысли появятся.Дмитрий СеменовУебище, требуешь предметных тебе возражений, а почему сам-то п-шь беспредметно и БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНО? Хоть бы какую-нибудь ссылочку удосужился привести в подтверждение своего п-жа.Дмитрий СеменовУбогий, ты вместе с другими п-нами можешь ДОКАЗАТЕЛЬНО опровергнуть хоть что-нибудь из того, что говорит Соловьев? Вы же, суки, только ГОЛОСЛОВНО на г-но способны изводиться, обсерая Соловьева. Так, может быть, хоть один раз ДОКАЗАТЕЛЬНО опровергнешь хоть один из доводов Соловьева и - приведенных им фактов? Давай, начинай. К примеру: в передаче от хх.хх.хх Соловьев сказал то-то и то-то (ссылка), а на самом деле все обстоит так-то и так-то (ссылка). Вот тогда ты будешь на человека похож, а не на голословного п-на.Олег Самойловдемулиньга! Надо срочно камуниздов во власть! Такие, как ты, ивдушенга, сраная светлась, кролекав, ирга-камуняга и иже с вами, ОЧЕНЬ палку любят! Вам кнут крайне нужен!Олег СамойловИнтересно, а ты по какой методичке шпаришь? По камуноиздной: "весь мир мы нахуй блядь развалим!!!" А ЗАЧЕМ???Vladimir KharchenkoГ-н "навальненнок", манкурт, не знающий своего родства и прошлого. В. Соловьев читает глазами и своим огромным историческим и политическим интеллектом то, что люди пишут в сетях. И часто использует в своих программах, как и все, кто борется против нацизма и фашизма на российской земле, а также против плебеев Запада, т. е. укро-бандера-уЁбков, - все используют меткие и хлесткие против нацистов-фашистов выражения. ВВП через выборы в Госдуму вам спихнуть не удастся. Захватить власть в РФ - и тем более, не удастся. Дико и немыслимо по логике то, что появилось явление, а именно - нео-нацисты, нео-фашисты и нео-бандеровцы, и все в одном рыло-мордах являются тварями еврейского этноса, позором и предателями еврейского народа. Все они "топят" за ублюдка Навального. Нацизм и фашизм Запада - это не удивительно. Дико и удивительно, что такие ублюдки в РФ развращают молодежь в нашей стране России. На что эти скоты надеются? ВВП строить СССР не собирается. Разбитую вдребезги прошлую страну уже никак не склеить, как хрустальную вазу. Однако, вас, нацистов и неофашистов про-бандеровского толка, т. е. апологетов УЕБУ (Укры-Евро-Бандера-уЁбков) ВВП нивелирует. ПНХ. Время покажет и не тебе, плебей Запада мне писать что-то про "деревню". Я - ленинградец. За политикой внимательно слежу. Вы - повальные лжецы. Убили страну, а "предъяву", как у бандитов 90-х годов, выставляете ВВП. Нацизм и фашизм на российской земле не пройдет!АлексейУважаемый Вячеслав, в далеком 1731 году императрица Анна Иоановна издала Указ о создании кадетского корпуса......в 1917 году большевики упразднили их, а в 1943 году убедились, что напрасно. Так история нам говорит.Дмитрий Соловьева что так скромно про "заслуги" ?? вынужден дополнить "афтора" https://newizv.ru/news/economy/27-09-2017/golikova-byudzhetnye-dengi-stali-vorovat-v-12-raz-bystree Голикова: бюджетные деньги стали воровать в 12 раз быстрее https://ria.ru/20200114/1563387576.html Алексей Кудрин: ущерб от коррупции в России можно измерять триллионами ///Дмитрий Соловьевhttps://newizv.ru/news/tech/19-10-2018/nastoyaschaya-flotiliya-20-yaht-nashih-oligarhov-stoyat-dorozhe-vsego-vmf-rossii Настоящая флотилия: 20 яхт наших олигархов стоят дороже всего ВМФ России 19 октября 2018, 14:07Технологии Совокупная цена игрушек отечественных миллиардеров превосходит стоимость всех боевых кораблей, построенных за последние 10 лет для ВМФ РоссииДмитрий Соловьевhttps://tri.mirtesen.ru/blog/43016073583/Edim-Rossiyu-Dva-desyatka-milliarderov-Rossii-okazalis-bogache-1?utm_referrer=mirtesen.ru https://news.temaretik.com/2163489671082937052/sekretnye-radiostantsii-dlya-minoborony-okazalis-kitajskoj-poddelkoj/ Едим Россию: Два десятка миллиардеров России оказались богаче 146 млн россиянНадежда Андрееваизраильский сайтец цитируем?) ну-ну )Дмитрий Соловьевважно ПРАВДА или НЕТ.АлексейТрепло, однако из под Фастова.Дмитрий Соловьевкто трепло тоже интересный вопрос, кстати https://novayagazeta.ru/articles/2020/01/24/83603-rossiya-kotoruyu-nam-obeschali https://www.mk.ru/politics/2020/01/02/strategiya2020-zabytye-obeshhaniya-i-surovaya-realnost.html http://kprf121.ru/velikie-obeshhaniya-putina/АлексейЧтобы олигархом быть и на яхте кататься ТАЛАНТ нужно иметь, а коли таланта нет-утонешь, домой не приходи.Олег СамойловВы, камуниздятина, всегда в правду чуток лжи добавляете! Это как на тонну муки полкилограмма дрожжей! Только дрожжи положительный эффект дают, а ваша камуноиздная ложь - ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ! Типа ложки дегтя на бочку меда! Все, вроде как хорошо, а есть НЕЛЬЗЯ, смердит! Вы всю свою жизнь врали, врете и, пока сущетвовать камунизьма будет, БУДЕТЕ ВРАТЬ!Олег СамойловЧтобы сделать деньги надо быть, во-первых, УМНЫМ! Во-вторых, РАБОТЯЩИМ! А камунязды не обладают ни тем, ни другим!Дмитрий Соловьевhttps://rg.ru/2017/03/14/golodec-nazvala-bednost-rossiian-unikalnoj.html Бедность в России - уникальное явление, поскольку жители нашей страны остаются бедными при наличии работы, констатировала вице-премьер Ольга Голодец \\\ http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/76179-mychanie-glavy-tsb-v-gosdume-razvorovannye-trilliony-ne-vernutsya-narod-prodolzhit-nishchat «Мычание» главы ЦБ в Госдуме – разворованные триллионы не вернутся, народ продолжит нищать!Дмитрий Соловьевhttps://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/oligarkhi-poluchayut-fantasticheskuyu-lgotu-po-nalogam-putin-razreshil-ofshornym-millioneram-ne-deklarirovat-dokhody-1029383988 «Олигархи получают фантастическую льготу по налогам»: Путин разрешил офшорным миллионерам не декларировать доходыВПВАлентина ПлаксинаИстория как двуликий Янус .Сейчас основная масса жителей России верит Путину и идет за ним, так как он делами показал и чтут его за это.Пройдет время и новые поколения, как и дела Сталина , дела Путина и его жизнь , начнут проявлять недовольство его работой, поливать грязью уже более массово, выискивая промахи по углам. Старо, как мир.Еще ни один правитель не угодил всем в его стране.ИИринаДа ладно ,враги коммунистов уже давно забыли других своих благодетелей -Горбачева и Ельцина ,моментально забудут и своего благодетеля Путина ,как только он уйдет ,или умрет ,и по "традиции " , после него будут верещать ,что они за ним "расхлебывают ", как они 30 лет верещат ,что они "расхлебывают " за коммунистами ,потом еще и за Ельциным .ВПВАлентина ПлаксинаВот, Ирина, и я о том же. Каждый правитель люб ( относительно не всеми) и каждого потом хают.Олег СамойловВ нашей стране существует особенность интересная: срать на предшественников! Правда, эту "традицию" некто Ельцин прервал, но вот в населении, в коммуниздической его части, все осталось по-прежнему! Срать, СРАТЬ и СРАТЬ на все прошедшее! Воспевая лишь убожество, серость и нищету!ПВпетров виктор30 лет назад, советские "Восторженные Кретины В Праведном Гневе" и фантастическом, неслыханном приступе массового психоза яростно ломали страну... А где в это время были советские "Некретины"?... И были ли они?... Если были, то, интересно: кто эти люди?, в какой период существования СССР они жили? и кто им мешал "осторожно и постепенно реформировать и отменить"? - как пишет автор статьи... Кстати: в статье это не указано...Наверняка, кто-то из форумных "Свидетелей СССР" ответы на эти вопросы знает... Может подскажете?!... Что касается того: "Как русская история будет судить Путина" - то, лично для меня, тут всё ясно и никакого вопроса нет... За огромные заслуги и неоценимый вклад в становление российской государственности, в честь выдающегося руководителя современной России В.В.Путина , во многих городах страны будут организованы Путин-центры и поставлены ему памятники... И это, как минимум!... Могу даже назвать города, где это будет сделано со 100% вероятностью: Санкт-Петербург, Москва, Севастополь, Грозный, Владивосток... ...Александр КондрашовСтатья - дрянь, тиной пахнет.Православный Коммунист Православный Коммунистhttps://www.youtube.com/watch?v=s67ksuwinKY&t=163s ЭТО НАШИ ВЕЛИКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ...Эдуард ФилипповНичего не делать , дабы хуже не было ... Страусиная позиция кремлеботов. Путин , Навальный и Шойгу , это головы одного тела , драконова власть.Федор КрониковскийКак правило, в соцсетях тусуются самые радикально настроенные люди. По сути, это та озабоченная собственными мыслями и вселенскими выводами ПЕНА, которая только на то и способна, что обливать всё и всех циничным дерьмом. И что самое существенное, они не способны понять, что у большинства здравомыслящих людей, мнения о нашей России кардинально не совпадает с их восприятием действительности. Такое впечатление, что память у них совсем отсутствует и поэтому они не способны воспринимать реальных перемен ни в каком виде.Комментировать
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