К концу года большинство фильмов в кинотеатрах России будут отечественными

Минкультуры прогнозирует, что показатели доли кино в 2025 году составят около 80%.Министерство культуры России прогнозирует, что к концу 2025 года доля отечественного кино в кинопрокате достигнет примерно 80%.
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