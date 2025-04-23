Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Операторы БПЛА уничтожили склад ГСМ и самоходную артустановку ВСУ в ДНР

Операторы БПЛА уничтожили склад ГСМ и самоходную артустановку ВСУ в ДНР

Военнослужащие 132-й и 123-й отдельных мотострелковых бригад Южной группировки войск поразили склад горюче-смазочных материалов и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» в Донецкой Народной Республике.

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