Операторы БПЛА уничтожили склад ГСМ и самоходную артустановку ВСУ в ДНР

Военнослужащие 132-й и 123-й отдельных мотострелковых бригад Южной группировки войск поразили склад горюче-смазочных материалов и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» в Донецкой Народной Республике.
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