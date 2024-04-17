В соревнованиях принимают участие Алексеевский, Киквидзенский, Урюпинский, Еланский, Серафимовичский районы💪💪💪.
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В соревнованиях принимают участие Алексеевский, Киквидзенский, Урюпинский, Еланский, Серафимовичский районы💪💪💪.