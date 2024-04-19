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Вся жизнь человека — постепенный путь к кифозу: что каждый может сделать прямо сейчас для правильной осанки

Вся жизнь человека — постепенный путь к кифозу: что каждый может сделать прямо сейчас для правильной осанки

Норма и идеал В официальной медицине понятия «правильная осанка» как такового не существует, отметил Иван Волков, заведующий нейрохирургическим отделением клинической больницы «РЖД-Медицина» Санкт-Петербурга, д.

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