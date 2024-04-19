Норма и идеал В официальной медицине понятия «правильная осанка» как такового не существует, отметил Иван Волков, заведующий нейрохирургическим отделением клинической больницы «РЖД-Медицина» Санкт-Петербурга, д.
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