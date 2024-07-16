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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов едет в СКА, Канчельскис подрался в баре, каминг-аут Ральфа Шумахера, Макгрегор выиграл 2,2 млн евро и другие новости утра

1. Сообщают, что Евгений Кузнецов перейдет в СКА из «Каролины» и подпишет контракт на 4 года. Что-о-о-о? Правда, агент 32-летнего форварда «Каролины» сказал, что игрок в первую очередь рассматривает варианты в НХЛ.

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