В чем ошибаются мужчины, рассуждающие о женской верности?

Владимир Соловьев

Ничего нового в статье не написано. Браки заключаются на небесах, поэтому в церкви встречаются стабильные пары и браки. Всё возможно, что написано в статье, если не заглянуть внутрь себя и не включить внутренние ограничители. Что бы дети не страдали от дурости родителей, к браку надо готовиться серьёзно, с Божьей помощью!