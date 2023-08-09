Возьми в жены не самую яркую, но при этом скромную женщину без личных целей и интересов. Поставь ее в материальную зависимость от себя, запрети все хобби, и постарайся, чтобы она реже выходила из дома.
В чем ошибаются мужчины, рассуждающие о женской верности?
Комментарии
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Владимир Соловьев
Ничего нового в статье не написано. Браки заключаются на небесах, поэтому в церкви встречаются стабильные пары и браки. Всё возможно, что написано в статье, если не заглянуть внутрь себя и не включить внутренние ограничители. Что бы дети не страдали от дурости родителей, к браку надо готовиться серьёзно, с Божьей помощью!
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