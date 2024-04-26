В Госдуме предложили на пластиковую посуду наносить маркировку о вреде для природы

Потому что она не разлагается и загрязняет природу Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность внедрения обязательной маркировки пластиковой посуды и сопутствующих товаров сообщениями и графическими изображениями об их вреде для природы, сообщает RT.
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