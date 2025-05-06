Российский боец в одиночку зачистил опорный пункт ВСУ и взял пленных

ДОНЕЦК, 6 мая. /ТАСС/. Командир штурмового отделения 430 полка 29-й Гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Фирс в одиночку зачистил опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Богатырь на юге ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии