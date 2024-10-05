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"Жители плачут, у них в глазах слёзы": Что ждёт Угледар после освобождения? Мирные рассказали о главном желании

Более ста человек сидели в подвалах, ожидания завершения сражений за главную цитадель ВСУ в ДНР. Теперь Угледар наш, и возник закономерный вопрос: что ждёт город после освобождения? "Жители плачут, у них в глазах слёзы", - делится русский военный, которому мирные рассказали о главном желании.

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