В Тверской области сотрудники полиции пресекли незаконную добычу рыбы

Участковым уполномоченным полиции и сотрудником группы экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Удомельский» при проведении профилактического рейда на озере Песьво пресечена незаконная добыча водных биологических ресурсов.
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