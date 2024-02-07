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Закон, порядок, государство

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В Тверской области сотрудники полиции пресекли незаконную добычу рыбы

Участковым уполномоченным полиции и сотрудником группы экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Удомельский» при проведении профилактического рейда на озере Песьво пресечена незаконная добыча водных биологических ресурсов.

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