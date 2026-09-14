В МИД напомнили о новых правилах безвизового пребывания в Таиланде

С 15 сентября в Таиланде сократили время безвизового пребывания россиян с 60 до 30 дней. Об этом напомнили представители консульского департамента МИД России.
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