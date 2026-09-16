«Бумеранг-10» вышел на охоту. Лучшее видео из зоны СВО

На добропольском направлении расчет FPV-перехватчика «Бумеранг-10» уничтожил десятки тяжелых гексакоптеров ВСУ.
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