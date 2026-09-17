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В ФСБ приоткрыли завесу тайн службы: предпремьера сериала «Спецы»

В ФСБ приоткрыли завесу тайн службы: предпремьера сериала «Спецы»

МОСКВА, 17 сентября, ФедералПресс. В Культурном центре ЦСН ФСБ России прошел предпремьерный показ сериала «Спецы».

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