Депутаты бундестага поддержали идею сбивать российские ракеты из стран НАТО

Немецкие депутаты поддержали идею использовать системы противовоздушной обороны (ПВО) с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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