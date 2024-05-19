Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Депутаты бундестага поддержали идею сбивать российские ракеты из стран НАТО

Депутаты бундестага поддержали идею сбивать российские ракеты из стран НАТО

Немецкие депутаты поддержали идею использовать системы противовоздушной обороны (ПВО) с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Комментарии
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Peter Reger
Ну значить будут получать и в Европе
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15 час.

Картина дня

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