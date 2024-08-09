Миллион рублей по алиментам заплатил должник в Искитиме

Должник по алиментам расстался с крупной суммой, которая накопилась у него за два года неплатежей. Ни официальной работы, ни имущества у него не было, сообщают в пресс-службе судебных приставов региона, но справедливость все-таки восторжествовала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии