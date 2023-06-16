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Запад нашел объяснение провалам украинского «контрнаступа»

Запад нашел объяснение провалам украинского «контрнаступа»

  Текст: Валерия Вербинина «Значительные потери и медленное продвижение». Западная пресса не скрывает своего разочарования в том, как прямо сейчас происходит украинское «контрнаступление».

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