Профессор подал в суд на университет: служба доставки выбросила окаменелости возрастом 380 млн лет за долги

В США профессор Уильям Патерсонского университета в Нью-Джерси подал в суд на учебное заведение, обвинив его в халатности, из-за которой его уникальная коллекция окаменелостей возрастом 380 миллионов лет оказалась на свалке в Нэшвилле, штат Теннесси .