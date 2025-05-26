⚠️Тревожный тренд: дети рискуют жизнью в опасных играх на дорогах За последние дни зафиксированы случаи, когда дети намеренно выбегают перед машинами.
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⚠️Тревожный тренд: дети рискуют жизнью в опасных играх на дорогах За последние дни зафиксированы случаи, когда дети намеренно выбегают перед машинами.