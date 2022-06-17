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Кирби: США не планируют новый пакет военной помощи Украине

Кирби: США не планируют новый пакет военной помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена намерена продолжать поддерживать Украину и поставлять оружие из уже существующих пакетов помощи, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

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