Кирби: США не планируют новый пакет военной помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена намерена продолжать поддерживать Украину и поставлять оружие из уже существующих пакетов помощи, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Администрация президента США Джо Байдена намерена продолжать поддерживать Украину и поставлять оружие из уже существующих пакетов помощи, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
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