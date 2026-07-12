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Газета.ру

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Профессор Миршаймер: все больше украинцев понимают, что проигрывают

Профессор Миршаймер: все больше украинцев понимают, что проигрывают

Украинские солдаты не желают участвовать в конфликте с Россией, так как его исход уже понятен. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса.

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