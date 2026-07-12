Украинские солдаты не желают участвовать в конфликте с Россией, так как его исход уже понятен. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса.
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