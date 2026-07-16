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Иркутск Сегодня

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Студент из Железногорска-Илимского защитил диплом, находясь на фронте

Студент Профессионального колледжа города Железногорска-Илимского Владимир Булхов, проходящий военную службу по контракту в зоне специальной военной операции (СВО), успешно защитил диплом и получил профессию «Машинист на открытых горных работах».

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