На станции метро «Динамо» есть «подписанный» горнолыжник

Порой подпись мастера на каком-то предмете становится не просто красивым росчерком, а превращается в любопытнейшую деталь, артефакт, считает профессиональный историк, москвовед, аккредитованный гид и ведущий телеканала «Москва 24» Виталий Калашников.
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