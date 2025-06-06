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Царьград

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WP: СБУ планирует атаки на русские корабли в северной части Тихого океана

WP: СБУ планирует атаки на русские корабли в северной части Тихого океана

СБУ хочет направить спрятанные в грузовых контейнерах морские дроны для атаки кораблей ВМФ России и ее союзников в северной части Тихого океана, сообщает The Washington Post.

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