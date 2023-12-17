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Будни мужчин. Все что нам интересно

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New York Times: работники украинских военкоматов – похитители людей

New York Times: работники украинских военкоматов – похитители людей

Реальный беспредел со стороны работников украинских военкоматов, который наблюдается уже 1,5 года, теперь заметили даже западные СМИ, которые внезапно озаботились проблематикой нарушения прав человека на Украине.

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