С самолетом «Уральских авиалиний» произошли неполадки по дороге из Москвы в Омск. В итоге он не смог вылететь сегодня утром в столицу.
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С самолетом «Уральских авиалиний» произошли неполадки по дороге из Москвы в Омск. В итоге он не смог вылететь сегодня утром в столицу.